МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Сейчас не время для принятия решения о новых акционерах Национальной системы платежных карт (НСПК), Банк России будет готов вернуться к обсуждению этого вопроса через два года, заявила журналистам в кулуарах форума Finopolis первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. ЦБ обсудит формат раскрытия информации банками с 2023 года

"Пункт первый: мы считаем, как мы и говорили ранее, пока для принятия таких решений не время. Но мы точно будем готовы к этому вопросу вернуться через два года", — сказала Скоробогатова.

Регулятор считает такой подход правильным. "Надо просто определить время, когда это сделать, и с учетом развития продуктов и сервисов НСПК нам нужно понять, когда действительно акционеры будут готовы зайти не только деньгами, но и вкладываться своим интеллектом и, возможно, какими-то своими идеями именно в развитие Национальной системы платежных карт", — заключила она.

Скоробогатова в июне заявляла, что регулятор готов в будущем рассмотреть продажу части своих акций НСПК на одном из этапов ее развития. Позже газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что Минфин начал обсуждать вопрос приватизации системы.