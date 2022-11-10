МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Банк России видит возможности использования национальных систем быстрых платежей для оплаты во время зарубежных поездок – интегрировать с ними российскую систему не сложно, но важно, чтобы похожее решение было на стороне зарубежного государства, сообщила журналистам в кулуарах форума Finopolis первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Банк России планирует запустить переводы через СБП в Белоруссию

Глава регулятора Эльвира Набиуллина в конце октября говорила, что в условиях опасений вторичных санкций при использовании российских платежных инструментов ЦБ работает над различными альтернативами, которые позволяли бы пользоваться современными методами оплаты туристам из России за границей.

"Схема, которая возможна для многих стран, – это переводы по аналогам быстрых платежей. То есть с одной стороны кошелек, и с другой стороны кошелек открывается. Если такие системы есть в одной и другой стране, то между ними можно делать интеграцию, открывать кошельки уже непосредственно в стране, куда турист поедет, и пользоваться мобильным приложением уже той системы", — сказала Скоробогатова.

При этом она подчеркнула, что увязать российскую систему с зарубежными аналогами не сложно, важно именно наличие аналогичной технологии в другой стране.

"Очень сильно зависит от того, какая инфраструктура есть на той стороне. Потому что, в принципе, вопрос интеграции нашей системы с любой из иностранных систем – он не такой сложный, он решаемый. Вопрос, есть ли, например, у той страны аналог Системы быстрых платежей или аналог Системы передачи финансовых сообщений или карты "Мир", — заключила она.