Сбер ждет доходов от внедрения искусственного интеллекта
Сбер ждет дохода от ввода искусственного интеллекта в 2022 году выше 200 миллиардов рублей
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Доходы "Сбера" от внедрения искусственного интеллекта в 2022 году могут превысить 200 миллиардов рублей, заявил на форуме Finopolis первый зампред банка Александр Ведяхин.
"Сбер", допустим, в этом году заработает более 200 миллиардов рублей доходов от внедрения ИИ", — сообщил он.
В Сбербанке финансовый эффект от искусственного интеллекта в 2021 году составил 205 миллиардов рублей, цель на этот год — 230-250 миллиардов рублей, отмечал в августе Ведяхин. Тогда он рассказывал, что в "Сбере" около 2200 процессов и 450 клиентских путей, причем более 65% процессов и 85% клиентских путей — уже с искусственным интеллектом.
https://1prime.ru/banks/20221110/838779928.html
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