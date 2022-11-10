МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Доходы "Сбера" от внедрения искусственного интеллекта в 2022 году могут превысить 200 миллиардов рублей, заявил на форуме Finopolis первый зампред банка Александр Ведяхин. Сбер пока не видит потребности в увеличении финансирования "Арктик СПГ — 2"

"Сбер", допустим, в этом году заработает более 200 миллиардов рублей доходов от внедрения ИИ", — сообщил он.

В Сбербанке финансовый эффект от искусственного интеллекта в 2021 году составил 205 миллиардов рублей, цель на этот год — 230-250 миллиардов рублей, отмечал в августе Ведяхин. Тогда он рассказывал, что в "Сбере" около 2200 процессов и 450 клиентских путей, причем более 65% процессов и 85% клиентских путей — уже с искусственным интеллектом.