МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Банк России больше не является акционером присоединяемого к Промсвязьбанку МИнБанка, 100% его акций передано Росимуществу, сообщается на сайте ЦБ РФ. ЦБ ожидает прекращение выдачи потребкредитов с плавающей ставкой в России

Правительство РФ ранее в четверг утвердило схему присоединения МИнБанка к ПСБ: 100% его обыкновенных акций передается в казну по цене в 1 рубль с дальнейшим внесением этих акций в уставный капитал Промсвязьбанка в качестве вклада РФ.

"Российская Федерация в лице Росимущества стала собственником 100% акций акционерного общества "Московский индустриальный банк". Банк России больше не является его акционером. Не позднее мая 2023 года ожидается присоединение банка к ПАО Промсвязьбанк", — говорится в сообщении регулятора.

МИнБанк был взят на санацию Банком России в январе 2019 года. В июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который прописывает механизм передачи МИнБанка Промсвязьбанку.

В мае ЦБ сообщал, что выделит на докапитализацию МИнБанка 34,9 миллиарда рублей, а его присоединение к Промсвязьбанку произойдет не позднее мая 2023 года в случае принятия кабмином такого решения.