МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Рыночные аналитики позитивно оценили финансовые результаты Сбера за 10 месяцев 2022 года, обнародованные в четверг. По их мнению, публикация отчетности может позитивно сказаться на стоимости акций банка и дает основания ожидать, что в будущем году его прибыль может достичь 1 триллиона рублей. Сбербанк войдет в нормализованное состояние в 2023 году, заявил Греф

В четверг впервые за долгий срок Сбер раскрыл свою финансовую отчетность. За 10 месяцев 2022 года чистая прибыль банка составила 50 миллиардов рублей, а за октябрь банк заработал 122,8 миллиардов рублей. Совокупный кредитный портфель с начала года вырос на 10,8% с начала года и достиг 29,6 трлн рублей.

"Сбербанк" впервые с начала кризиса раскрыл финансовые результаты и для банка это очень позитивные новости, которые могут положительно сказаться на стоимости его акций, считают аналитики.

"Банк получает прибыль с начала года, а сам год должен закрыть по нашим оценкам с прибылью около 300 миллиардов рублей. Остальные показатели приходят к докризисным уровням, а значит уже в 2023 году у Сбера есть все шансы показать значительное восстановление вплоть до 1 трлн рублей чистой прибыли", — отмечается в аналитическом отчете ИФК "Солид". Аналитики компании подчеркивают, что они по-прежнему рекомендуем покупать акции Сбербанка: "Мы сохраняем эту бумагу в топе наших инвестидей".

"Цифры выглядят очень позитивно. Если станет понятно, что такой уровень прибыли как в октябре, удается поддерживать без распускания резервов, то в бумаге можно будет увидеть сильное ралли. Мы меняем наше мнение по акциям Сбербанка с "продавать" до "держать" на фоне этого позитива", — подчеркивает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Кирилл Комаров.

"Публикация отчетности Сбербанка является важным позитивным драйвером для цены акций эмитента в среднесрочной перспективе", — считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. Он отмечает, что инвесторы теперь могут более качественно оценить финансовое положение банка, которое оказалось вполне сильным, учитывая обстоятельства 2022 года. "Возвращение к открытости воспринимается как сигнал об устойчивости банка и хороших перспективах бизнеса", — говорит Пучкарев.