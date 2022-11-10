МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Ипотечные ставки в России в дальнейшем могут снижаться, но если не будет расти инфляция, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Сбербанк войдет в нормализованное состояние в 2023 году, заявил Греф

"Ставки по ипотеке остаются доступными… И если инфляция не будет расти, то, я думаю, что ставки дальше могут снижаться", — заявил Греф в интервью телеканалу "Россия-1" на форуме Finopolis.

Он еще раз подчеркнул, что ипотека остается доступной, и отметил, что видна стабилизация цен на региональных рынках на недвижимость, а также "серьезное падение цен на московском рынке первичной недвижимости".

Ипотека в Сбербанке растет опережающими темпами, отметил Греф. Он добавил, что в то же время в последние месяцы наблюдается спад спроса: выдачи упали примерно на 15%, а спрос — примерно на 20%.

"Но последние недели мы видим все-таки идет слабое, но восстановление спроса. До сентября ипотека росла очень хорошим темпом. Мы фактически восстановили и уровень одобрения, и выдачи до докризисного уровня", — заключил Греф.

Согласно материалам банка, опубликованным ранее в четверг, Сбербанк за первые десять месяцев года выдал ипотечных кредитов на 1,9 триллиона рублей. Также ранее в четверг первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев заявлял, что банк ожидает по итогам 2022 года сокращения объема выдачи ипотеки на 14% по сравнению с прошлым годом.