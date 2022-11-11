МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Японская компания SoftBank Group Corp отчиталась о крупном убытке в своем инвестиционном подразделении Vision Fund. Потери данное подразделение несет третий квартал подряд. Однако сама SoftBank впервые за многие кварталы зафиксировала квартальную прибыль. Чистая прибыль Toshiba в первом полугодии фингода выросла в 1,7 раза

Инвестиционные потери Vision Fund, флагмана японской технологической группы, за три месяца по 30 сентября достигли 1,38 трлн иен (9,75 млрд долларов). Стоимость его портфеля продолжила падать.

Чистая прибыль SoftBank во 2-м квартале, длившемся с июля по сентябрь, составила 3,03 трлн иен — кардинальное изменение ситуации по сравнению с предыдущим кварталом, когда она понесла убыток в 3,16 трлн иен.

Vision Fund изменил мир венчурного капитала своими показными ставками на стартапы, но в последние кварталы фонд пострадал из-за тенденций на глобальном технологическом рынке. Это заставило гендиректора Масаёси Сона резко урезать новые вложения.

Через несколько дней после того, как SoftBank объявила о крупном убытке за 1-й квартал, она сказала, что сократит свою долю в Alibaba Group Holdings с примерно 24% до примерно 15% путем урегулирования предоплаченных форвардных контрактов и во 2-м квартале получит предполагаемый доход в 4,6 трлн иен.

В минувшем квартале стоимость некоторых инвестиций SoftBank, которые котируются на бирже, упала, в том числе стоимость крупнейшей индонезийской технологической фирмы GoTo и американского брокера по операциям с недвижимостью Compass, тогда как южнокорейская фирма интернет-торговли Coupang оказалась в числе тех, чьи акции выросли.