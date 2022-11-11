МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк планирует открыть свое представительство в Китае и сейчас обсуждает это с местным регулятором, заявил первый зампред кредитной организации Александр Ведяхин в ходе форума Finopolis. Сбербанк запустил сервис для перевода зарплат по номеру телефона

"Мы "бьемся" с Народным банком Китая", — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда Сбербанк появится в Китае.

Он добавил, что Сбербанк проводит платежи с другими странами в национальных валютах и отметил, что для этого не обязательно открывать представительство в той стране, в которую идет платеж.