МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк планирует открыть свое представительство в Китае и сейчас обсуждает это с местным регулятором, заявил первый зампред кредитной организации Александр Ведяхин в ходе форума Finopolis.
"Мы "бьемся" с Народным банком Китая", — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда Сбербанк появится в Китае.
Он добавил, что Сбербанк проводит платежи с другими странами в национальных валютах и отметил, что для этого не обязательно открывать представительство в той стране, в которую идет платеж.
https://1prime.ru/banks/20221111/838786459.html
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