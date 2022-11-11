МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 6 февраля проверку обоснованности заявления Альфа-банка, требующего признать банкротом бизнесмена Алексея Хотина, основного владельца разорившегося банка "Югра" и крупного владельца коммерческой недвижимости в Москве, следует из опубликованного определения суда. Tele2 подал в суд на Ericsson из-за отказа поставлять оборудование в Россию

Заявление, как сообщалось ранее, поступило в суд 28 октября. Сумма задолженности Хотина перед Альфа-банком в материалах суда не указана.

Альфа-банк — крупнейший кредитор подконтрольных Хотину компаний, владеющих крупными торговыми центрами. Сам Хотин выступал поручителем своих компаний.

Альфа-банк в мае 2019 года подал три иска к структурам Хотина на общую сумму более 640 миллионов долларов. По двум из них — на 272 миллиона и 314 миллионов долларов — суды в феврале 2020 года утвердили мировые соглашения. Еще по одному иску — изначально на 58 миллионов долларов — суд в мае 2021 года взыскал с ответчиков 13,4 миллиона долларов.

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен в декабре 2020 года заявил, что мировое соглашение с Хотиным не исполняется и будет пересматриваться.

В августе 2021 года суд оставил без рассмотрения заявление об утверждении нового мирового соглашения по иску Альфа-банка о взыскании около 272 миллионов долларов с ЗАО "Экстракт-Фили", владельца ТРЦ "Филион", и еще семи компаний Хотина. Стороны так и не смогли представить согласованный проект мировой. "Варандейский терминал" попросил суд пересмотреть спор с "Башнефть-Полюсом"

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года признал банк "Югра" банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировал 52,5% капитала кредитной организации.

Следственный комитет России в феврале 2021 года сообщил, что продолжает расследовать уголовное дело о хищении Хотиным свыше 267 миллиардов рублей у банка "Югра". Ранее завершилось расследование одного из уголовных дел по статье за растрату. Обвиняемыми названы Хотин, председатель правления банка Дмитрий Шиляев и президент банка Алексей Нефедов, а также директор филиала в Москве Нина Чернова.

По версии следствия, Хотин в 2014 году создал организованную группу, в которую вошли обвиняемые. С 2014 по 2017 годы они похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину юрлицам. Бенефициар "Югры" находится под домашним арестом.