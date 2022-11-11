МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Банк России ожидает принятия до конца текущего года закона о передаче ему автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО от Российского союза страховщиков (РСА), сказал журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния на форуме Finopolis.

В июне 2020 года РСА запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО. Она позволяет централизованно собирать, хранить и обрабатывать информацию, касающуюся обязательного страхования автомобилей, а ЦБ как регулятору — видеть полную статистику убыточности по направлению ОСАГО. Предполагается, что в будущем АИС ОСАГО станет основой для сбора данных по всем видам страхования.

"Мы надеемся, что в эту сессию будет принят закон (об АИС ОСАГО — ред.), там есть переходный период, в течение которого, она (система — ред.) будет переходить. Если нас депутаты нас поддержат (в первом чтении закон принят), сейчас идёт второе чтение. Мы надеемся, что он будет принят до конца года", — сказал Габуния.

Переходный период необходим для такой передачи, чтобы снять риски, а "потребитель не почувствовал ничего", и "мы по этому пути идём", заключил он.

"Законопроект есть… Передача системы движется, Банк России проводит аудит нашей системы, чтобы до конца понять все возможности. Мы как страховщики тоже определяемся, потому что передача информационной системы (наша система модульная) — часть модулей и "движок" уйдёт на хранение в Банк России, но часть модулей останется у нас и мы будем их использовать для наших целей", — также прокомментировал на форуме исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.