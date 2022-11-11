МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. ВТБ тестирует в своем мобильном приложении операции с цифровым рублем — сервис в тестовом режиме станет доступен части клиентов в 2023 году, сообщает пресс-служба банка. ВТБ запустил трансграничные переводы в страны СНГ по номеру карты

"ВТБ в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2022 первым из российских банков представил прототип сервиса в мобильном приложении "ВТБ Онлайн" по открытию и пополнению цифрового кошелька на платформе Банка России, а также переводу цифровых рублей между клиентами С2С и С2В", — говорится в сообщении.

Сервис в тестовом режиме станет доступен части клиентов в 2023 году, добавили в пресс-службе.

"Сейчас мы находимся на стадии тестирования операций по открытию кошельков юридическим лицам, нам уже удалось в тестовом режиме зарегистрировать юрлицо и открыть ему кошелек, а также сформировать статический QR-код для оплаты покупки", – рассказал зампред правления ВТБ Вадим Кулик.

ВТБ также продемонстрировал сквозной сервис покупки цифровых финансовых активов (ЦФА) за цифровые рубли, который станет доступен клиентам в следующем году.

В банке ожидают, что обменивать безналичные рубли на цифровые его клиенты смогут в 2024 году.