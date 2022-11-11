К пилотированию цифрового рубля подключились уже 15 банков
Первый зампред ЦБ Скоробогатова: уже 15 банков пилотируют цифровой рубль
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Уже 15 кредитных организаций участвуют в тестировании цифрового рубля, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на форуме Finopolis.
"У нас 15 банков в пилоте (по цифровому рублю — ред.), 10 банков уже разработали свои мобильные приложения и проходят с нами тесты клиентского пути", — сказала она.
Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре прошлого года. Планируется, что он станет еще одной формой денег в дополнение к наличному и безналичному рублю. Эмитент и оператор платформы цифрового рубля — ЦБ, а клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции через финансовые организации.
Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент, указывал регулятор.
https://1prime.ru/banks/20221111/838789888.html
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