МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Уже 15 кредитных организаций участвуют в тестировании цифрового рубля, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на форуме Finopolis. Банк России предложил создать допправила допуска эмитента к выпуску ЦФА

"У нас 15 банков в пилоте (по цифровому рублю — ред.), 10 банков уже разработали свои мобильные приложения и проходят с нами тесты клиентского пути", — сказала она.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре прошлого года. Планируется, что он станет еще одной формой денег в дополнение к наличному и безналичному рублю. Эмитент и оператор платформы цифрового рубля — ЦБ, а клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции через финансовые организации.

Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент, указывал регулятор.