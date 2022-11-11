В ВТБ и ГПБ заявили о бессмысленности частных цифровых валют банков
Зампреды правлений ВТБ и ГПБ заявили, что не видят смысла в частных цифровых валютах
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. ВТБ и Газпромбанк не видят смысла в частных цифровых валютах банков, заявили зампреды правления этих кредитных организаций Вадим Кулик (ВТБ) и Дмитрий Зауэрс (ГПБ) в ходе форума Finopolis.
"Что дает внедрение неких расчетов с использованием технологии блокчейн?… Повышение класса безопасности и защищенности. Ну так если это дает цифровой рубль, зачем вкладываться во вторую платформу… Я не вижу смысла", — сказал Кулик, отвечая на вопрос о том, нужны ли частные цифровые деньги.
Он отметил, что для введения частной цифровой валюты в банке попросту может не быть бизнес-кейса, то есть средства, выделяемые на цифровую валюту, никак не оправдать.
Зауэрс, отвечая на вопрос, если у него подобные бизнес-кейсы, сказал "Нет". "С точки зрения целесообразности экономической, в целом для страны, для участников рынка, очень сомнительное мероприятие", — заключил он.
https://1prime.ru/banks/20221111/838791995.html
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