МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. ВТБ и Газпромбанк не видят смысла в частных цифровых валютах банков, заявили зампреды правления этих кредитных организаций Вадим Кулик (ВТБ) и Дмитрий Зауэрс (ГПБ) в ходе форума Finopolis. ВТБ анонсировал запуск операций с цифровым рублем в своем приложении

"Что дает внедрение неких расчетов с использованием технологии блокчейн?… Повышение класса безопасности и защищенности. Ну так если это дает цифровой рубль, зачем вкладываться во вторую платформу… Я не вижу смысла", — сказал Кулик, отвечая на вопрос о том, нужны ли частные цифровые деньги.

Он отметил, что для введения частной цифровой валюты в банке попросту может не быть бизнес-кейса, то есть средства, выделяемые на цифровую валюту, никак не оправдать.

Зауэрс, отвечая на вопрос, если у него подобные бизнес-кейсы, сказал "Нет". "С точки зрения целесообразности экономической, в целом для страны, для участников рынка, очень сомнительное мероприятие", — заключил он.