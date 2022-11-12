МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Россия будет добиваться повторного подключения Россельхозбанка к международной межбанковской системе SWIFT, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. Эрдоган призвал доработать механизм "зерновой сделки"

По его словам, этот вопрос затрагивался на переговорах с представителями Организации объединенных наций, которые прошли в Женеве.

"Мы этот вопрос обсуждали и до этого, вчера очень предметно и долго говорили об этом", — сообщил Вершинин по итогам совещания.

Он подчеркнул, что через Россельхозбанк проходит большинство сельскохозяйственных финансовых операций. Если банк не будет подключен к SWIFT, стороны не смогут продвинуться в обсуждении "зерновой сделки", пояснил замглавы российского МИД. В ООН согласились с тем, что данный пункт является крайне важным, добавил он. Песков ответил на вопрос о возможности продления "зерновой сделки"

При этом в качестве временной меры рассматривается открытие корсчетов в Citibank и JPMorgan Chase, однако единственным "реальным решением" станет переподключение Россельхозбанка к SWIFT, заключил Вершинин.

Россия, Украина, Турция и ООН в июле заключили сделку, предполагающую отмену барьеров для поставок зерновых и удобрений из России, а также содействие вывозу украинской сельскохозяйственной продукции.

Действие соглашения истекает 19 ноября.