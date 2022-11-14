МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. ВТБ снизил минимальный взнос по ипотеке на готовые дома с земельным участком и таунхаусы с 20% до 15%, сообщила пресс-служба банка. Опубликован рейтинг российских регионов по ипотечным платежам

"ВТБ скорректировал условия выдачи ипотеки на готовые дома с земельным участком и таунхаусы, установив минимальный размер первого взноса в рамках собственных программ на уровне 15%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что заемщики смогут воспользоваться новыми условиями до 31 декабря 2022 года. Средства можно получить на срок до 30 лет, сумма — до 60 миллионов рублей. Заемщики, получившие до этого одобрение банка, смогут переоформить заявки на новых условиях.

Условия по ипотеке с господдержкой банк сохранил без изменений. Минимальный первый взнос при покупке недвижимости по льготным программам по-прежнему составляет 15%. По основной программе средства в ВТБ можно получить под 6,7% с учетом дисконта за использование цифровых сервисов. Кредит в рамках "семейной ипотеки" банк предлагает от 5,7% (от 4,7% — в ДФО), отмечает пресс-служба банка.

"ВТБ ранее снизил уровень первого взноса при покупке квартир и апартаментов, а сейчас – домов и таунхаусов. Несмотря на либерализацию условий жилищного кредитования, мы внимательно анализируем риск-профиль заемщиков и стараемся не допустить их закредитованности", — отметила руководитель службы развития и поддержки управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Наталья Никульникова.