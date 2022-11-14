МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Народный банк Китая на этой неделе, вероятно, полностью пролонгирует кредиты, выданные в рамках механизма среднесрочного кредитования (MLF), при этом оставив стоимость заимствований без изменений уже третий месяц подряд. Представитель Банка Англии предположил, какой будет ключевая ставка до 2024

Ухудшение ситуации с COVID-19 по всей стране, наблюдавшееся в последние недели, а также слабость внутреннего и внешнего спроса оказали давление на китайскую экономику, вторую по размеру в мире. Последние экономические данные указывают на дальнейшую потерю импульса к росту.

Тем временем глобальная тенденция к ужесточению денежно-кредитной политики еще не демонстрирует признаков разворота, ограничивая возможности Пекина по использованию мер стимулирования.

Согласно результатам проведенного на этой неделе опроса Reuters, в котором участвовал 31 аналитик, все респонденты прогнозируют, что НБК во вторник оставит ставку по однолетним кредитам MLF без изменений, на отметке 2,75%.

При этом 22 опрошенных ожидают полной пролонгации кредитов MLF общим объемом в 1 трлн китайских юаней (142 млрд долларов США), чей срок погашения наступает в один и тот же день.

Из оставшихся девяти трейдеров и аналитиков пятеро ожидают частичной пролонгации, тогда как другие четверо считают, что центральный банк КНР осуществит дополнительные вливания денежных средств для поддержки замедляющейся экономики.

"Мы ожидаем полного или близкого к полному продления (срока действия кредитов) с целью поддержать ликвидность, тогда как вероятность снижения требований к резервам банков для частичного замещения MLF представляется невысокой, поскольку действия центрального банка имеют адресный характер", — говорит аналитик OCBC Bank.

Приближение срока погашения кредитов MLF на сумму в 1 трлн юаней, что стало бы самым крупным погашением в текущем году, заставило некоторых участников рынка рассуждать о возможности снижения требований к резервам, которые создаются коммерческими банками, для компенсации нехватки ликвидности. Тем не менее некоторые трейдеры полагают, что такой шаг со стороны НБК стал бы слишком сильным сигналом о смягчении политики.

Китай, как и Япония, в последнее время выбивался из глобального тренда на ужесточение политики, поскольку Пекин был сосредоточен на стимулировании пострадавшей от COVID экономики. Поэтому инвесторы обеспокоены тем, что все большее расхождение в политике центральных банков может привести к оттоку капиталов из Китая и ослаблению юаня.

Решение Пекина понизить ставку по среднесрочным займам в августе провоцировало расширение спреда доходности гособлигаций США и КНР, а также ускорило падение китайской валюты.

Китайский центральный банк "идет по тонкой грани между стимулированием и финансовой нестабильностью, поскольку избыточная активность за счет кредитования стала причиной текущего обвалакризиса рынка недвижимости", сказал главный валютный аналитик Brown Brothers Harriman Вин Тин.

Официальные данные показали, что в октябре по равнению с сентябрем объемы нового кредитования в Китае сократились больше, чем ожидалось. Спрос на кредиты за этот период упал из-за вспышек COVID-19 и спада в секторе недвижимости.