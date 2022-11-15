МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Госдума во вторник рассмотрит основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2023 год и период 2024-2025 годов, которые представит председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Будущее туманно как никогда, заявила Набиуллина

Основной целью ДКП остается поддержание годовой инфляции вблизи 4%, а основной задачей — создание условий для успешной трансформации российской экономики. Базовый сценарий ЦБ предполагает, что годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году, вернется к цели вблизи 4% в 2024 году и останется на целевом уровне в дальнейшем.

По оценкам Банка России, постепенное снижение инфляции к цели потребует поддержания ключевой ставки в диапазоне 6,5–8,5% годовых в среднем в 2023 году и 6–7% годовых в среднем в 2024 году. По мере ослабления инфляционного давления ЦБ будет снижать ключевую ставку, возвращая ее в долгосрочный нейтральный диапазон 5–6% годовых.

Вместе с тем процесс трансформации российской экономики может происходить как быстрее, так и медленнее, чем в базовом сценарии. Причем основные риски для этого сценария связаны с ухудшением геополитического фона и ситуации в мировой экономике в целом. В альтернативных сценариях ЦБ рассматривает возможные варианты развития ситуации. Однако при любом развитии событий как в российской, так и в мировой экономике Банк России продолжит проводить ДКП исходя из своей основной функции, закрепленной в Конституции РФ: защиты и обеспечения устойчивости рубля.

Профильные комитеты по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике на прошлой неделе рекомендовали Госдуме принять к сведению основные направления ДКП на ближайшие три года. При этом в их совместном заключении содержится ряд рекомендаций Банку России. В частности, ЦБ предлагается предоставлять более детальный анализ того, как используемые им инструменты ДКП во взаимосвязи с другими его мерами будут способствовать реализации структурной перестройки экономики страны.

Комитеты также предлагают ЦБ провести дополнительную работу по анализу влияния ограничений на движение капитала на динамику обменного курса и инфляции. А раскрытие перечня ключевых макроэкономических переменных, опираясь на которые ЦБ будет рассматривать целесообразность пересмотра ключевой ставки, по их мнению, "существенно повысит понимание участниками рынка дальнейших шагов Банка России в области ДКП и тем самым повысит качество принимаемых ими решений".