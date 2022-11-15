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2022
https://1prime.ru/banks/20221115/838821520.html
Центробанк сообщил о замедлении инфляции в России
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В октябре годовая инфляция в России замедлилась до 12,63%, сообщается на сайте Центробанка. Регулятор прогнозирует, что благодаря денежно-кредитной политике в 2023 году инфляция... ПРАЙМ, 15.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. В октябре годовая инфляция в России замедлилась до 12,63%, сообщается на сайте Центробанка.
Регулятор прогнозирует, что благодаря денежно-кредитной политике в 2023 году инфляция снизится до 5-7%, а в 2024-м — до 4%.