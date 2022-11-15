МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. В октябре годовая инфляция в России замедлилась до 12,63%, сообщается на сайте Центробанка. Инфляция в Финляндии ускорилась до 8,3 процента

Регулятор прогнозирует, что благодаря денежно-кредитной политике в 2023 году инфляция снизится до 5-7%, а в 2024-м — до 4%.