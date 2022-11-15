МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Возможное смягчение подходов Центрального банка России к оценке качества кредитных портфелей банков вкупе с другими льготами сектору может привести к финансовому кризису как в США в 2007–2009 годы, когда кредитный риск из банковского сектора мигрировал в рынок, заявила РИА Новости экономист, финансовый эксперт, преподаватель финансовых дисциплин РАНХиГС Надежда Громова. Центробанк ищет способы упрощенного кредитования жителей новых территорий

В минувший четверг глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что новая концепция регулирования банковского сектора РФ будет представлена до конца года. При этом регулятор уже обнародовал некоторые свои предложения, а именно по внесению изменений в регулирование размера резервов под обесценение активов и в порядок расчета нормативов достаточности капитала.

Эксперт Громова напомнила, что в части формирования резервов регулятор также планирует значительные смягчения. В частности, речь идет о повышении с 10 до 50 миллионов рублей порогового значения по требованиям условного характера (гарантиям) к малому и среднему бизнесу, оценка по которым может осуществляться на основе внутрибанковских критериев кредитоспособности. Этот подход может быть применен и в отношении кредитов малому и среднему бизнесу.

"Помимо этого, ожидается, что регулятор предложит уточняющий подход по оценке кредитного риска при выдаче ссуд на финансирование строительства и при совершении банками сделок факторинга", — отметила Громова.

Она пояснила, что все эти меры направлены на стимулирование кредитования, поскольку экономика сегодня нуждается в бесперебойной работе банковской системы. "Однако вкупе со снижением капитализации банков смягчение подходов в оценке кредитных портфелей может сыграть негативную роль в ослаблении банковской системы и финансовой стабильности. Это касается банковских облигационных займов, обеспеченных ипотечными или потребительскими кредитами, или портфелями МСП", — заявила она.

Разумеется, в кризисный период качество кредитных портфелей падает, однако с учетом новых послаблений инвестор может даже и не узнать об обесценении своего актива, указала эксперт.

"Таким образом, риск мигрирует в карман инвестора, который приобретает подобную бумагу. Банк же, напротив, избавляется от возможных проблем с непогашением. В итоге это может привести к опасному сценарию, схожему с финансовым кризисом 2007–2009 годов в США, когда американский регулятор осознал, что риски давно вышли за пределы банковского сектора", — уверена Громова.