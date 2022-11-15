МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Россияне в сентябре перевели на депозиты в иностранных банках рекордные 6,7 миллиарда долларов, что больше показателя августа на четверть, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России. При этом с начала года сумма вкладов граждан за рубежом увеличилась вдвое, впервые превысив 60 миллиардов долларов. В РСТ сообщили, что россияне бронируют туры в Стамбул на Новый год

По состоянию на январь текущего года россияне хранили в банках-нерезидентах около 30,6 миллиарда долларов, при этом с началом спецоперации на Украине граждане начали активно переводить средства за рубеж. Так, в феврале в иностранные банки было выведено около 4,3 миллиарда долларов, что на тот момент стало максимальным показателем как минимум с 2018 года — более ранней статистики ЦБ не публикует.

Весной на фоне введения ЦБ лимитов на вывод средств за границу объемы таких операций значительно снизились: в марте граждане вывели 1,7 миллиарда, в апреле — 1,4 миллиарда, в мае — 1,7 миллиарда долларов.

В середине мая регулятор смягчил ограничения на переводы за границу, в результате чего объем операций россиян в пользу зарубежных банков вырос втрое — до 5,2 миллиарда долларов. С 1 июля россияне смогли переводить за границу уже 1 миллион долларов, что позволило вывести на иностранные счета 5,6 миллиарда долларов. В августе произошло небольшое снижение в объемах операций — до 5,4 миллиарда долларов.

Однако в сентябре вывод средств вновь усилился — до рекордных 6,7 миллиарда долларов. В результате за 9 месяцев объем вкладов россиян за рубежом увеличился вдвое — до 63,1 миллиарда долларов.

Эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк объясняет такую динамику желанием застраховаться от рисков блокировки активов и получить доступ к международным инвестиционным инструментам.

"Поскольку хранение средств в рамках российской юрисдикции несет внешние (санкционные) и внутренние (регуляторные) риски, многие россияне распределяют средства между российскими и зарубежными счетами. К примеру, открытие банковского и брокерского счета за пределами российской юрисдикции позволит вкладывать в недоступные сейчас в рамках российского контура международно признанные инструменты", — прокомментировал он.