Банкиры констатируют, что россияне переключились на среднесрочные вклады
Эксперт: россияне в сентябре переключились на среднесрочные вклады, переложив на них триллион рублей
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Россияне в сентябре переключились на вклады сроком от года до трех лет, переложив на них с краткосрочных почти триллион рублей, проанализировал для РИА Новости данные Банка России начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"В сентябре произошел мощный переток вкладов из краткосрочных (до 1 года) в среднесрочные (от 1 года до 3 лет). Срочные вклады (до 1 года) сократились на 2 триллиона, среднесрочные (от 1 года до 3 лет) выросли на 940 миллиардов рублей", — выяснил аналитик.
При этом также произошел отток вкладов из банков – на 637,5 миллиардов рублей, и рост вкладов до востребования, включая текущие счета – на 528,4 миллиарда рублей, добавил Осадчий.
По его словам, наиболее активно за сентябрь сократились вклады на срок от 91 дня до 180 дней — на 1,54 триллиона рублей.
"Причина такого перетока по срокам – завершение в сентябре вкладов сроком 180 дней, открытых в марте по высоким ставкам (свыше 20% годовых)", — пояснил аналитик.
https://1prime.ru/banks/20221115/838823615.html
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