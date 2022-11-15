МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Россияне в сентябре переключились на вклады сроком от года до трех лет, переложив на них с краткосрочных почти триллион рублей, проанализировал для РИА Новости данные Банка России начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Аналитик назвал вклады, от которых стоит держаться подальше

"В сентябре произошел мощный переток вкладов из краткосрочных (до 1 года) в среднесрочные (от 1 года до 3 лет). Срочные вклады (до 1 года) сократились на 2 триллиона, среднесрочные (от 1 года до 3 лет) выросли на 940 миллиардов рублей", — выяснил аналитик.

При этом также произошел отток вкладов из банков – на 637,5 миллиардов рублей, и рост вкладов до востребования, включая текущие счета – на 528,4 миллиарда рублей, добавил Осадчий.

По его словам, наиболее активно за сентябрь сократились вклады на срок от 91 дня до 180 дней — на 1,54 триллиона рублей.

"Причина такого перетока по срокам – завершение в сентябре вкладов сроком 180 дней, открытых в марте по высоким ставкам (свыше 20% годовых)", — пояснил аналитик.