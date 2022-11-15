Банк России надеется, что механизм кредитных каникул станет постоянным
ЦБ надеется на принятие закона о постоянно действующем механизме кредитных каникул
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ надеется, что закон о постоянно действующем механизме кредитных каникул будет принят, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект о постоянно действующем механизме кредитных каникул. Банк России принимал участие в работе над ним. Мы считаем, что кредитные каникулы полезны… Надеемся, что такой закон будет принят", — сказала она.
Набиуллина также отметила, что подавляющее большинство заемщиков преодолевают временные трудности и возвращаются в график платежей.
https://1prime.ru/banks/20221115/838827928.html
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