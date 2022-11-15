МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал как можно быстрее смягчить нормативные требования к банкам, чтобы высвободить средства на кредиты и инвестиции. Госдума приняла закон о едином пособии на ребенка

"Важно как можно быстрее разработать и внедрить национальные стандарты регулирования, сочетающие в себе цели обеспечения стабильности банковского сектора и его участия в обеспечении роста экономики. Смягчение нормативных требований к банкам позволит им направить дополнительные средства на кредиты и инвестиции, а также повысить вклад банковского сектора в укрепление экономического и финансового суверенитета нашей страны", — заявил Гаврилов журналистам.

Также важно сосредоточить внимание на рефинансировании Банком России системообразующих банков с государственным участием в капитале, которые обеспечат кредитование инвестпроектов на длительный период и по низким ставкам, полагает он. Для этого в ломбардный список ЦБ, по словам главы думского комитета, "следует включить облигации крупных промышленных предприятий".

"В результате предприятия реального сектора, ответственные за реализацию инвестпроектов, получат средства, необходимые для решения стратегических задач в области импортозамещения. При этом будет обеспечена прозрачность, возвратность и неинфляционный характер финансирования", — отметил Гаврилов.