ПАРИЖ, 15 ноя — ПРАЙМ. Французский банк LCL перестал принимать российские карты Газпромбанка китайской платежной системы UnionPay, в этом убедился корреспондент РИА Новости в Париже, в самом банке комментировать это отказываются. HeadHunter отчиталась о росте выручки в третьем квартале

Французский банк LCL уже больше недели не принимает карты Газпромбанка платежной системы UnionPay. При попытке совершить операцию в банкоматах LCL в Париже на экране аппаратов появляется надпись "Операции с картой невозможны". Корреспондент РИА Новости обошел четыре банкомата, принадлежащих этому банку, ни один из них не принял карту Газпромбанка. Ранее подобных ситуаций не возникало.

В разговоре с агентством сотрудница одного из отделений банка LCL не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что тот больше не принимает карты российского банка. При этом, по ее словам, банк работает с китайской платежной системой UnionPay, поэтому проблемы, вероятно, возникли не из-за нее.

"Скорее всего, дело в том, что карта принадлежит российскому банку. Банкоматы не принимают ее, вероятно, из-за ограничений, введенных против РФ", — сказала собеседница агентства.

В то же время пресс-служба LCL отказалась отвечать на неоднократные просьбы РИА Новости прокомментировать ситуацию.

"У нас нет комментариев на этот счет", — заявили в пресс-службе по телефону.

В начале марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. С тех пор карты этих систем, выданные российскими банками, не принимаются за рубежом. На этом фоне многие банки объявили о планах выдавать карты китайской платежной системы UnionPay, однако возможности таких карт также ограничены. Например, многие иностранные онлайн-магазины блокируют любые платежи с выпущенных в России карт, включая UnionPay.

Полностью отказались от обслуживания этой системы в финской Nosto — единственной сети в стране, работающей с UnionPay, причиной послужил повышенный спрос на наличные со стороны россиян. Испанский банк Santander также прекратил обслуживание карт с системой UnionPay, выпущенных российскими банками, "в рамках общей санкционной политики" самого банка.