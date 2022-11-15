МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ предложил использовать при оформлении заемщиком потребкредитов собственные модели банков при расчете показателя долговой нагрузки, говорится в сообщении регулятора. Набиуллина описала новую модель российского бизнеса

"Регулятор подготовил изменения в нормативные документы, которые позволят банкам использовать в отношении необеспеченных потребительских кредитов свои внутренние модели при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика после прохождения процедуры их валидации Банком России", — сказано в сообщении.

Отмечается, что банки применяют модели оценки доходов граждан в целях повышения скорости принятия решений по кредитным заявкам. Такие модели позволяют оценить размер дохода потенциального заемщика на основании имеющейся у банка информации без сбора подтверждающих документов. При этом точность модельных оценок может быть выше по сравнению с упрощенными подходами, которые банки используют сейчас для расчета ПДН.

ЦБ принимает предложения по проекту до 2 декабря текущего года.