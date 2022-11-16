МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже своих дочерних структур в России, заявил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев. "Дочка" МТС запустила сервис бронирования отелей по России

"Там есть ряд, периодически из администрации президента обращаются к нам за позицией. К нам, в Центральный банк", — ответил он на вопрос, ведут ли переговоры о продаже своих банковских активов в России какие-нибудь иностранные игроки.

Какие это банки, Моисеев отказался говорить. А на вопрос, сколько их, он ответил: "Несколько штук".