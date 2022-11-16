МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Минфин России в целом не видит системной проблемы с капиталом банковской системы и исходит пока из того, что кредитным организациям не потребуется докапитализация, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы. Минфин: иностранные банки ведут переговоры о продаже российских "дочек"

"Пока выглядит так, что нет", — ответил он на вопрос, потребуется ли докапитализация сектору. Он добавил, что послабления ЦБ позволят решить "проблемы подавляющего большинства".

"В целом системной проблемы с капиталом банковской системы я не вижу сейчас", — добавил замминистра.

В конце сентября глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов рассказал, что регулятор разрабатывает послабления для кредитных организаций, в том числе предполагается дать 10 лет на решение проблем с замороженными активами и временно обнулить надбавки к нормативам достаточности капитала, а затем в течение пяти лет их постепенно восстановить.