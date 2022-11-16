МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ против продления еще на один год срока продажи "Открытия" банку ВТБ, её нужно успеть осуществить до конца текущего года, заявил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев. Костин планирует завершить сделку по покупке "Открытия" до конца года

"Мне кажется, мы не поддерживаем эту поправку, и ЦБ тоже, мне кажется, не поддерживает", — прокомментировал Моисеев эту законодательную инициативу.

"Надо успеть до конца года, да", — ответил он на вопрос, успеют ли продать "Открытие" до нового года.

Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции банка "Открытие" без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года.

В конце октября правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, согласно которому право Банка России продать банк "Открытие" в адрес ВТБ без проведения торгов продлевается ещё на год. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина в минувший в четверг заявила, что Центробанк не намерен продлевать срок продажи "Открытия" банку ВТБ и уверен, что продажа состоится в этом году.