МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о полномочиях Банка России по контролю за переходом российских финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО). Глава Центробанка сообщила об активном росте корпоративного кредитования

Документ внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым. Он должен способствовать эффективной реализации мероприятий по обеспечению технологической независимости и безопасности на значимых объектах организаций финансового рынка России.

Законопроект предусматривает согласование Банком России планов мероприятий кредитных и некредитных финансовых организаций по переходу на преимущественное применение российского ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, а также заявок таких организаций на закупку иностранного ПО и связанных с ним услуг. Порядок согласования этих планов и заявок будет установлен правительством по согласованию с Банком России. ЦБ также будет контролировать соблюдение их реализации.

Правительство России поддерживает законопроект, но считает необходимым ко второму чтению привести его терминологию в части заявок на согласование закупок иностранного ПО и связанных с ним услуг в соответствие с терминологией нормативных правовых актов в сфере обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры страны.