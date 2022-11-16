МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Европейский центральный банк должен продолжить повышение процентных ставок, но растут доводы в пользу того, чтобы действовать менее агрессивно, чем в последние месяцы. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на управляющего Банка Италии Иньяцио Виско. ЕЦБ заявил об усилении рисков для финансовой стабильности в еврозоне

ЕЦБ повысил ставки в целом на 200 б.п. с июля, что стало самыми быстрым ужесточением денежно-кредитной политики за всю историю, и заложенные в котировках ожидания рынка указывают на то, что путь пройден чуть более чем наполовину, а следующим шагом центробанка будет повышение ставок на 50 или 75 б.п. в декабре.

"Необходимость продолжать жесткую политику… очевидна, хотя причины следовать менее агрессивному подходу увеличиваются", — отметил Виско, который является членом правления ЕЦБ, во время выступления в Риме.

Он предостерег от риска предопределения курса денежно-кредитной политики заранее и сказал, что дальнейшие решения должны основываться на экономических данных и свидетельствах.

Долгосрочные инфляционные ожидания в еврозоне "прочно сдерживаются", добавил он.

Говоря об Италии, он призвал новое правительство Джорджи Мелони показать "благоразумие и ответственность" в отношении госфинансов, проводя тем временем реформы по увеличению потенциала роста итальянской экономики.

Виско сказал, что "точно не советует" Риму надеяться на то, что проблема инфляции решится сама собой и сократить госдолг, который составил 150,3% от ВВП к концу года.

Министерство финансов намерено снизить долг к 145,7% в этом году и до 144,6% в 2023 году.