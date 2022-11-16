МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк вернул сервис бесконтактной оплаты SberPay для устройств на базе Android, для его использования необходимо подключить карту "Мир", следует из пресс-релиза банка. Сбербанк обсудит с ЦБ Китая открытие своего представительства в стране

"Сбер" возвращает бесконтактную оплату для владельцев Android-смартфонов с помощью сервиса SberPay", — говорится в сообщении. "Теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно подключить к нему любую карту "Мир" в приложении "Сбербанк Онлайн". Дополнительных приложений устанавливать не требуется", — указывается там же.

Добавляется, что сервис доступен на всех Android-смартфонах с технологией NFC и операционной системой версии 8.1 или выше. Чтобы начать пользоваться SberPay NFC, необходимо обновить приложение "Сбербанк Онлайн" до версии 14.5.

Система платежных сервисов SberPay была запущена Сбербанком летом 2020 года, она позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка. Тогда сообщалось, что для сервиса банк придумал технологию, которая "не сидит на технологических рельсах Google Pay или Apple Pay".

Однако после того, как Сбербанк попал под западные санкции, бесконтактная оплата картами "Мир" через смартфоны с помощью SberPay была ограничена.

О том, что Сбербанк в ноябре намерен возвратить SberPay для бесконтактной оплаты на Android-смартфонах, журналистам на прошлой неделе сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.