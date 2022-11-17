МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "Тинькофф" первым из российских банков запустил продажу золотых слитков через приложение с доставкой на дом, услуга доступна для премиальных клиентов, говорится в сообщении кредитной организации. "Тинькофф банк" хочет создать продукты на базе цифровых финансовых активов

"Тинькофф" запустил онлайн-продажу золотых слитков с бесплатной доставкой и возможностью обратного выкупа для клиентов Tinkoff Premium и Tinkoff Private", — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что клиентам для покупки доступно золото в мерных слитках от 500 грамм и в стандартных слитках от 12 килограмм. Сделка по покупке золота проходит полностью в онлайн-формате. Стоимость слитка фиксируется в расчетных документах, которые стороны подписывают электронной подписью.

"Если клиент хочет хранить золото у себя, то в "Тинькофф" предусмотрена доставка приобретенных слитков: в Москве доставят бесплатно, даже если клиент закажет один слиток. Доставка выполняется инкассаторами на специальных бронеавтомобилях", — добавили в банке.

Пока купить слитки можно через персонального менеджера или через премиальную поддержку в чатах мобильных приложений, но в ближайшее время будет реализован функционал для самостоятельной покупки слитков в несколько кликов без дополнительных обращений в чат, пообещали в "Тинькофф".