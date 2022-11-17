МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации в октябре выступали основными продавцами на вторичных биржевых торгах облигациями федерального займа (ОФЗ) — продали ценных бумаг на 71,3 миллиарда рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России.

Минфин РФ

Минфин провел рекордные размещения ОФЗ за всю историю

"В октябре на вторичных биржевых торгах ОФЗ основными продавцами выступали СЗКО (системно значимые кредитные организации — ред.), которые продали ценных бумаг на сумму 71,3 миллиарда рублей. Основные нетто-покупки осуществляли НФО (некредитные финансовые организации — ред.) за счет доверительного управления (51,3 миллиарда рублей) и собственных средств (29,4 миллиарда рублей)", — говорится в обзоре.

Среднедневной объем торгов в октябре снизился до 13,1 миллиарда рублей после роста до 19,4 миллиарда рублей в сентябре, когда наблюдалась повышенная волатильность. При этом в октябре общий объем нетто-покупок и нетто-продаж был максимальным за весь период с марта 2022 года после возобновления торгов ОФЗ.

В октябре, на фоне продолжившегося замедления годовой инфляции и сохранения ключевой ставки Банка России на прежнем уровне, доходности ОФЗ снизились в среднем по всей длине кривой на 85 базисных пунктов, скорректировавшись после существенного роста в сентябре (в среднем по кривой доходности выросли на 142 базисных пункта). "В условиях действия краткосрочных дезинфляционных факторов, таких как более слабая динамика потребительского спроса в связи с частичной мобилизацией, на ближнем конце кривой наблюдалось наибольшее снижение доходностей", — отмечают в ЦБ.