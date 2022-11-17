МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации в октябре выступали основными продавцами на вторичных биржевых торгах облигациями федерального займа (ОФЗ) — продали ценных бумаг на 71,3 миллиарда рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России. Минфин провел рекордные размещения ОФЗ за всю историю

"В октябре на вторичных биржевых торгах ОФЗ основными продавцами выступали СЗКО (системно значимые кредитные организации — ред.), которые продали ценных бумаг на сумму 71,3 миллиарда рублей. Основные нетто-покупки осуществляли НФО (некредитные финансовые организации — ред.) за счет доверительного управления (51,3 миллиарда рублей) и собственных средств (29,4 миллиарда рублей)", — говорится в обзоре.

Среднедневной объем торгов в октябре снизился до 13,1 миллиарда рублей после роста до 19,4 миллиарда рублей в сентябре, когда наблюдалась повышенная волатильность. При этом в октябре общий объем нетто-покупок и нетто-продаж был максимальным за весь период с марта 2022 года после возобновления торгов ОФЗ.

В октябре, на фоне продолжившегося замедления годовой инфляции и сохранения ключевой ставки Банка России на прежнем уровне, доходности ОФЗ снизились в среднем по всей длине кривой на 85 базисных пунктов, скорректировавшись после существенного роста в сентябре (в среднем по кривой доходности выросли на 142 базисных пункта). "В условиях действия краткосрочных дезинфляционных факторов, таких как более слабая динамика потребительского спроса в связи с частичной мобилизацией, на ближнем конце кривой наблюдалось наибольшее снижение доходностей", — отмечают в ЦБ.