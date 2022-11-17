МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Доля клиентов банков среди российских компаний и предпринимателей, которые занимаются сомнительными операциями, составляет 0,5%, что оказалось меньше, чем Банк России предполагал ранее, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на конференции АРБ. Госдума одобрила контроль ЦБ за переходом финорганизаций на российское ПО

Изначально регулятор исходил из того, что 99% от всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые находятся на обслуживании в российских банках, будут находится в "зеленой" зоне платформы "Знай своего клиента" (ЗСК), то есть иметь низкий уровень причастности к отмыванию и обналичиванию средств. "Красных" клиентов, по ожиданием ЦБ, будет около 0,7%, а "желтых" — 0,3%.

После начала работы ЗСК эти цифры немного скорректировались, рассказал Ясинский. Так доля "зеленых" слегка понизилась и составляет в настоящий момент 98,3%.

"Красных" клиентов стало в два раза меньше, нежели мы первоначально предполагали. На сегодня платформа фиксирует в качестве таковых 0,5% от общего объема. Немножко расширилась "желтая" зона … к "желтой" зоне, по нашим оценкам, сегодня относится чуть более 1% от общего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", — рассказал он.

Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) заработала с 1 июля. Через него банки в онлайн-режиме получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

ЗСК работает по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.