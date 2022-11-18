МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает налоговые органы направлять в кредитные организации в электронной форме уведомления о снятии с налогового учета физлиц в связи со смертью, а банки — прекращать исполнение распоряжений о снятии денег с их счетов и вкладов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Банк России назвал размер комиссии за трансграничный перевод в рамках СБП

Согласно документу, срок представления соответствующего уведомления не должен превышать двух рабочих дней с момента снятия физлица с учета в налоговых органах. Формат представляемых сведений и порядок их представления будут устанавливаться Федеральной налоговой службой (ФНС) по согласованию с Банком России.

Получив от налоговых органов сведения о снятии физлица с учета в связи с его смертью, кредитная организация должна прекратить перечисление денежных средств с его счета или вклада (депозита).

Исключение предусмотрено лишь для завещательных и иных распоряжений в предусмотренных законодательством случаях, а также для распоряжений, возможность исполнения которых подтверждена получателю денежных средств или обслуживающему его банку, если такое подтверждение представлено до получения банком сведений о смерти клиента.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а данные изменения начнут действовать через 180 дней после этого.

Закон позволит снизить риск совершения противоправных действий с денежными средствами умерших клиентов банков, считают его разработчики — глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.