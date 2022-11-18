МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США в декабре замедлит темпы повышения ключевой ставки до 50 базисных пунктов, однако более продолжительное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и более высокий конечный уровень ставок являются самыми серьезными рисками. Об этом говорят опрошенные Reuters экономисты. В ФРС призвали к мерам по устранения уязвимостей финансового рынка США

Темпы потребительской инфляции в США в прошлом месяце неожиданно упали ниже 8,0%, усилив ожидания рынка относительно того, что ФРС перейдет к менее масштабным повышениям ставок после того, как три раза подряд повышала ставку на 75 базисных пунктов.

Вместе с тем результаты последних опросов Reuters показывают, что прогнозы инфляции на следующий год несколько выше, чем месяц назад, а значит пока не следует ждать паузы в цикле ужесточения политики ФРС.

По мнению 78 из 84 экономистов, опрошенных Reuters в период с 14 по 17 ноября, на заседании 13-14 декабря ФРС повысит ставку по федеральным фондам на половину процентного пункта, до диапазона 4,25%-4,50%.

С марта ФРС повышает ключевую ставку с близкой к нулю отметки в рамках одной из самых быстрых кампаний по ужесточению политики за всю свою историю. Большинство участников рынка и аналитиков ожидают, что ставка к началу следующего года достигнет пика не ниже 4,75%-5,00%, на 25 базисных пунктов выше, чем в предыдущем прогнозе. Прогнозы пикового уровня ставок варьируются от 4,25%-4,50% до 5,75%-6,00%.

При этом, по словам 16 из 28 респондентов, достижение более высокого пикового уровня ставок в более поздние сроки, чем они ожидают, является более значительным риском. Еще четверо опрошенных полагают, что ставки могут достичь более высокого пика раньше, чем прогнозируется. Остальные ждут более низкого пика в более короткие сроки.

"Рынки сосредоточились на пиковой инфляции, однако тренды базовой инфляции демонстрируют устойчивость. Это может заставить ФРС продолжить повышение ставок по федеральным фондам и в следующем году, причем выше уровней, ожидаемых сейчас", — заявил Филип Мэри из Rabobank.

Несколько представителей ФРС уже просигнализировали, что ставки будут превышать их сентябрьские прогнозы, и для паузы в ужесточении политики потребуется устойчивое и значительное замедление темпов роста цен. Индекс потребительских цен (СPI) США более чем в три раза превышает целевой уровень ФРС, составляющий 2,0%.

Опрошенные экономисты полагают, что ценовое давление будет постепенно ослабевать. Тем не менее, они не ожидают, что темпы инфляции, исходя из CPI и индекса цен расходов на личное потребление (PCE), вернутся к целевому уровню 2,0% раньше 2025 года.

Большинство экономистов, 18 из 29, также отметили повышенный риск того, что темпы роста цен в ближайшие шесть месяцев будут превышать их прогнозы.