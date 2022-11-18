МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг сегодня предупредил об "опасности зависимости" Европы от иностранных банков, приравняв эту угрозу к зависимости региона от внешних источников энергии, которая стала причиной кризиса. Deutsche Bank присоединился к финансовым учреждениям, раскритиковавшим ЕЦБ

Deutsche Bank уже давно предупреждает, что Европе нужны сильные банки, чтобы противостоять американским и китайским конкурентам. В пятницу глава банка заговорил о необходимости принятия срочных мер.

"Нам срочно нужно изменить курс, если мы не хотим полагаться в основном на иностранные банки для финансирования будущего Европы, — сказал Севинг на банковской конференции. — И никто не должен относиться к этой опасности легкомысленно".

Севинг обвинил европейские регулирующие органы в "управлении тяжелой рукой", став очередным видным банкиром, выступившим с критикой в адрес надзорных органов.

"Становится все более очевидным, что нынешняя нормативная база мало способствует укреплению европейских банков", — посетовал он.

В то же время Севинг похвалил европейских регуляторов за усиление надзора, который помог отрасли после финансового кризиса, случившегося более десяти лет назад.

"Меня беспокоит то, что маятник вот-вот качнется слишком далеко, — сказал он. — Нам также стоит посмотреть, где регулирование, возможно, зашло слишком далеко".

Севинг выделил одну область, в которой регуляторы возвели "значительные препятствия", — это финансирование клиентов, уже имеющих долговую нагрузку.

Надзорные органы ЕЦБ указывают банкам на необходимость сократить объем финансирования в случае, если кредит предоставляется заемщикам, уже имеющим задолженность.

Севинг сказал, что этот бизнес является "полноправным сегментом, который будет играть важную роль в восстановлении экономики в целом".