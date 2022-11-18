Гендиректор Deutsche Bank предупредил об опасной зависимости ЕС от иностранных банков
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг сегодня предупредил об "опасности зависимости" Европы от иностранных банков, приравняв эту угрозу к зависимости региона от внешних источников энергии, которая стала причиной кризиса.
Deutsche Bank уже давно предупреждает, что Европе нужны сильные банки, чтобы противостоять американским и китайским конкурентам. В пятницу глава банка заговорил о необходимости принятия срочных мер.
"Нам срочно нужно изменить курс, если мы не хотим полагаться в основном на иностранные банки для финансирования будущего Европы, — сказал Севинг на банковской конференции. — И никто не должен относиться к этой опасности легкомысленно".
Севинг обвинил европейские регулирующие органы в "управлении тяжелой рукой", став очередным видным банкиром, выступившим с критикой в адрес надзорных органов.
"Становится все более очевидным, что нынешняя нормативная база мало способствует укреплению европейских банков", — посетовал он.
В то же время Севинг похвалил европейских регуляторов за усиление надзора, который помог отрасли после финансового кризиса, случившегося более десяти лет назад.
"Меня беспокоит то, что маятник вот-вот качнется слишком далеко, — сказал он. — Нам также стоит посмотреть, где регулирование, возможно, зашло слишком далеко".
Севинг выделил одну область, в которой регуляторы возвели "значительные препятствия", — это финансирование клиентов, уже имеющих долговую нагрузку.
Надзорные органы ЕЦБ указывают банкам на необходимость сократить объем финансирования в случае, если кредит предоставляется заемщикам, уже имеющим задолженность.
Севинг сказал, что этот бизнес является "полноправным сегментом, который будет играть важную роль в восстановлении экономики в целом".
https://1prime.ru/banks/20221118/838868014.html