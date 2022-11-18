МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Банк России впервые опубликовал данные о числе дополнительных офисов в новых регионах России, их всего 143, проанализировал для РИА Новости данные ЦБ начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

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"Впервые ЦБ опубликовал данные о числе допофисов на новых территориях: на 1 ноября в ЛНР находилось 62 допофиса, в ДНР – 45 допофисов, в Запорожской области – 24, в Херсонской области – 12, итого 143 допофиса", — сообщил аналитик.

Ранее эти офисы в статистике относились к Москве, пояснил он.

Также из статистики следует, что Сбербанк замедлил темп сокращения дополнительных офисов, за октябрь он закрыл только 60, тогда как за сентябрь — 527.

Всего банки без учета Сбербанка закрыли за октябрь 73 допофиса, сообщил Осадчий.