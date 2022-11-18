МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек к субсидиарной ответственности по долгам разорившегося в 2018 году "Русского торгового банка" (РТБК) пятерых его бывших руководителей, следует из опубликованного определения суда. Суд взыскал с Intel почти миллиард долларов

В числе привлеченных – экс-председатели правления Игорь Сафонов и Людмила Сапегина, экс-члены правления Наталья Мартынова и Ольга Сучкова (Платицына) и бывший член наблюдательного совета Александр Аврутин, который, как и Сапегина, был также и совладельцем РТБК.

Суд установил, что они виновны в кредитовании "технических" заемщиков, приобретении портфеля ценных бумаг по завышенной стоимости, снятии залогов, предоставленных в обеспечение кредитов, погашении ссудной задолженности без реального внесения денежных средств. Действиями этих ответчиков, по подсчетам АСВ, с которыми согласился суд, банку был нанесен ущерб в размере более 4,9 миллиарда рублей.

В заявлении АСВ о взыскании с контролирующих лиц более 6,6 миллиарда рублей в порядке субсидиарной ответственности было указано восемь ответчиков. Требования к совладельцам Сергею Иванову, возглавлявшему также совет банка, Сергею и Нине Муравленко (супруги контролировали 25,54% банка) суд первой инстанции отклонил. Он решил, что эти лица не могли влиять на органы управления банка и не получали выгоду от убыточных сделок. Суд обязал Gasum выплатить задолженность "Газпром экспорту"

Точная сумма солидарного взыскания с пяти ответчиков будет определена по окончании расчетов с кредиторами.

Ранее арбитражные суды трех инстанций отказали АСВ в аресте денежных средств и иного имущества бывших контролирующих лиц РТБК в пределах суммы требований к ним – более 6,6 миллиарда рублей. Суды пришли к выводу, что заявитель не доказал, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение будущего судебного акта о привлечении экс-руководителей к субсидиарной ответственности.

ЦБ РФ в апреле 2018 года отозвал лицензию РТБК из-за неисполнения требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных. Центробанк также принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. По величине активов, согласно данным ЦБ, РТБК на тот момент занимал 215-е место в банковской системе РФ.