МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец 2022 года на 0,1 триллиона рублей, теперь ожидает его на уровне 3,3-3,9 триллиона рублей, говорится в материалах регулятора. ЦБ назвал сумму нетто-покупок акций некредитных финорганизаций в октябре

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2022 года увеличен на 0,1 триллиона рублей и оценивается в диапазоне от 3,3 до 3,9 триллиона рублей", — сказано в документе.

ЦБ объясняет изменение прогноза увеличением ожиданий по притоку средств в банки за счет бюджетных и прочих операций на один триллион рублей. Одновременно регулятор повысил прогноз прироста наличных денег в обращении в текущем году — на 0,9 триллиона рублей, до 1,4-1,6 триллиона рублей.