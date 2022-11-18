МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Отток с валютных депозитов в России, вероятно, будет продолжаться в условиях сохранения рисков по недружественным валютам, говорится в материалах Банка России. ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности банков в России на конец года

"Отток с валютных депозитов, вероятно, будет продолжаться в условиях сохранения рисков по недружественным валютам, при этом в сентябре наметилась тенденция к развитию сегмента депозитов физических лиц в юанях", — говорится в сообщении.

По предварительным оценкам ЦБ, снятие физическими лицами сбережений из банков в октябре замедлилось. Рублевые сбережения будут поддерживать повысившиеся ставки по депозитам, однако динамика также будет зависеть от специфики сберегательного поведения, отмечает регулятор.

Усилившийся отток валютных сбережений из банков в сентябре составил около 7 миллиардов долларов. Чтобы замедлить сокращение валютного фондирования, банки в том числе смягчали условия ведения валютных счетов – уменьшили комиссии и увеличили остатки, с которых начисляются комиссии, говорится в сообщении.

"Валютизация депозитов физических лиц в банках в сентябре обновила исторический минимум, составив 10,5% по сравнению с 12,1% в августе", — добавили в ЦБ.