МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Крупные российские банки активно готовятся к запуску международных переводов с помощью Системы быстрых платежей, которая позволяет отправлять деньги по номеру телефона. Опрошенные РИА Новости участники рынка сейчас находятся на разной стадии готовности, поэтому озвучивать конкретный перечень стран и свои тарифы за такие услуги они пока не готовы. Банк России назвал размер комиссии за трансграничный перевод в рамках СБП

Банк России уже неоднократно говорил, что Система быстрых платежей может стать одним из решений в условиях текущих сложностей с международными платежами, когда крупные западные игроки временно приостановили работу в нашей стране из-за санкций. На этой неделе регулятор сообщил, что комиссии для физлиц за трансграничный перевод в СБП будут устанавливаться банками с учетом рыночной практики.

"ВТБ завершает тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов, готовимся запустить его в числе первых банков сразу после решения ЦБ. В части тарифов мы приветствуем решение регулятора и считаем его вполне приемлемым для будущих пользователей сервиса", — сообщил РИА Новости представитель банка Алексей Хранилов.

В Новикомбанке отметили, что перечень стран будет зависеть от оператора предоставления услуги, которым выступает Национальная система платежных карт. По словам директора департамента цифрового бизнеса и программ лояльности банка Евгения Гладилина, о лимитах на переводы сейчас говорить преждевременно, так как сервис пока только тестируется.

По словам зампреда банка "Зенит" Натальи Тутовой, список конкретных стран будет зависеть от тех зарубежных банков, которые подключатся к сервису. Банки "Русский Стандарт", Уралсиб и "Тинькофф банк" также сообщили, что работают над этим сервисом.

Рассматривает возможность подключения к сервису трансграничных переводов через Систему быстрых платежей и "Почта банк".