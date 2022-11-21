МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Временный уход из России платежных систем Visa и Mastercard не сделает карты россиян менее интересными для злоумышленников: традиционный всплеск мошенничества будет и в нынешнюю "Черную пятницу", поделился мнением с РИА Новости начальник департамента кибербезопасности банка "Зенит" Олег Волков. Visa сменит гендиректора с 1 февраля 2023 года

"В "Черную пятницу" традиционно увеличиваются случаи мошенничества, связанные с покупками товаров со скидками через интернет-магазины. Ключевое в такой момент — в погоне за скидками не потерять деньги. Несмотря на снижение числа таких случаев после ухода с рынка ряда международных платежных систем и сокращения инструментов вывода денежных средств за рубеж, сценарии мошенничества, связанные с интернет-эквайрингом, остаются популярны у злоумышленников", — рассуждает эксперт.

По его словам, большинство сценариев мошенничества в "Черную пятницу" связано с появлением клонов сайтов известных интернет-магазинов. Злоумышленники публикуют рекламные баннеры, обещающие значительные скидки. При этом ссылки ведут на вредоносные сайты, маскирующиеся под популярные интернет-магазины, где товары со скидкой продаются только по предварительной оплате с помощью платежных карт.

"Как только покупатель вводит карточные данные и секретный код для оплаты, они сразу становятся известны злоумышленникам. Также часто мошенники пользуются ажиотажем в дни распродаж и публикуют заманчивые предложения на электронных сервисах объявлений. Далее просят перевести оплату за товар через систему быстрых платежей или через фейковую страницу с вводом карточных данных. В результате держатель карты не получит товара, а останется без денег и с украденными карточными данными", — предостерегает он.

Реальные продавцы никогда не будут торговать себе в убыток, добавляет эксперт. Необходимо понимать, что скидка не может быть ниже себестоимости. На российском рынке маржа может составлять 30-40%, но при этом продавец тоже должен оставить себе часть маржи для покрытия накладных расходов. Таким образом, если объявление обещает 50% скидки и более, то, скорее всего, такая реклама ведет покупателя в руки к мошенникам. Также, если за новый товар в электронном объявлении, продающийся со значительной скидкой, продавец просит перевести предоплату, то с большой вероятностью покупатель потеряет деньги.

Чтобы уберечься от мошенников, необходимо доверять только проверенным интернет-магазинам. Обязательно проверять ссылки на наличие замаскированных в наименованиях знаков. Например, буква "O" может быть заменена на ноль, прописная буква "L" — на заглавную "i", расширение "ru" — на "org" или "net".