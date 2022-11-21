Суд взыскал средства с экс-владельца Бинбанка Шишканова и экс-главы Лукина
Суд взыскал 71,2 миллиарда рублей с экс-владельца Бинбанка Шишканова и экс-главы Лукина
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал солидарно с основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и бывшего председателя правления Александра Лукина около 71,2 миллиарда рублей убытков, причиненных его санацией, в пользу банка "Открытие", к которому сейчас присоединен Бинбанк, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В то же время суд отклонил требования к другим соответчикам — членам правления Петру Морсину, Константину Калагину, отвечавшим, соответственно, за кредитование малого и крупного бизнеса, и члену совета директоров Кириллу Любенцову.
https://1prime.ru/banks/20221121/838888003.html
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