МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал солидарно с основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и бывшего председателя правления Александра Лукина около 71,2 миллиарда рублей убытков, причиненных его санацией, в пользу банка "Открытие", к которому сейчас присоединен Бинбанк, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд привлек к ответственности пятерых экс-топов "Русского торгового банка"

В то же время суд отклонил требования к другим соответчикам — членам правления Петру Морсину, Константину Калагину, отвечавшим, соответственно, за кредитование малого и крупного бизнеса, и члену совета директоров Кириллу Любенцову.