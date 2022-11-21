МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Банк Японии должен тщательно проверить свою программу стимулирования и более гибко адаптировать процентные ставки в ответ на циклические колебания экономики. Об этом в понедельник заявила Саюри Сираи, которая в следующем году может стать кандидатом на пост заместителя управляющего Банка Японии. Минфин Японии призвал принять план дополнительных расходов

Так как экономике страны недостает импульса, Банку Японии, вероятно, необходимо поддерживать процентные ставки на сверхнизком уровне даже после того, как в апреле завершится срок полномочий управляющего Харухико Куроды, который считается сторонником мягкой политики, сказала Сираи. Она в течение пяти лет была членом Управляющего совета центрального банка до 2016 года.

Но Банк Японии, вероятно, будет вынужден провести тщательную проверку эксперимента Куроды по стимулированию, который продолжается в течение десятилетия, когда в следующем году его место займет другой руководитель, сказала она.

"Наиболее важно то, что новый лидер Банка Японии должен прояснить и упростить свою коммуникацию, касающуюся политики банка", — сказала Сираи в интервью агентству Reuters в понедельник.

"Банк Японии должен принять меры по обеспечению более гибкой денежно-кредитной политики. Любые шаги, которые он примет в этом направлении, будут отличаться от резкого повышения процентных ставок", — сказала она.

Ревизия политики Банка Японии поможет заложить основу для пересмотра рамок денежно-кредитной политики, сказала Сираи, которая в настоящее время является профессором университета Кеио.

Учитывая опыт экономиста Международного валютного фонда, Сираи рассматривается некоторыми участниками рынка как кандидат на должность одного из двух заместителей управляющего, которая откроется в марте.

Согласно методу, который называется контролем кривой доходности, целевой уровень краткосрочных процентных ставок составляет —0,1%, а доходность 10-летних гособлигаций — около 0%. Он также предполагает неограниченные покупки облигаций, чтобы обеспечить предельный уровень доходности 10-летних облигаций в 0,25%. По словам критиков этой политики, она искажает работу рынка облигаций.

По словам Сираи, Банк Японии должен принимать во внимание предполагаемую нейтральную процентную ставку в Японии, которая, вероятно, находится на очень низком уровне, при определении необходимого целевого уровня краткосрочных процентных ставок. Нейтральная ставка не стимулирует, но и не сдерживает рост экономики.

Затем он может скорректировать целевой уровень доходности 10-летних облигаций или расширить целевой диапазон для этого уровня, составляющий 50 базисных пунктов, добавила она.

"В целом существует пространство для обеспечения гибкости политики процентных ставок" с тем, чтобы их можно было быстрее адаптировать в ответ на краткосрочные колебания экономики, сказала она.

"Повышение гибкости усилит эффект денежно-кредитного смягчения и улучшит функциональность рынка гособлигаций Японии", — добавила Сираи.

Управляющий Курода неоднократно говорил, что у Банка Японии нет намерения сворачивать стимулирование, включая повышение процентных ставок, пока не будет достигнут целевой уровень инфляции в 2% на устойчивой основе.

Однако некоторые инвесторы видят вероятность повышения ставок после ухода Куроды, так как сверхнизкие ставки провоцируют падение иены, которое повышает стоимость импорта и подталкивает потребительскую инфляцию значительно выше целевого уровня Банка Японии в 2%.

"У Банка Японии нет необходимости торопиться с переменами, — сказала Ситаи, исключая вероятность резкого изменения политики контроля кривой доходности в краткосрочной перспективе. — Было бы близоруко и нежелательно в ближайшее время менять политику Банка Японии после того, как придет новое руководство".

После того, как программа масштабных покупок активов не смогла обеспечить повышение инфляции до целевого уровня в 2%, Банк Японии переключился на контроль кривой доходности в 2016 году. Однако он частично сохранил программу покупок активов, чтобы успокоить приверженцев печатания денег, усложнив проведение своей политики и затруднив ее понимание.