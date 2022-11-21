МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Банк Японии должен тщательно проверить свою программу стимулирования и более гибко адаптировать процентные ставки в ответ на циклические колебания экономики. Об этом в понедельник заявила Саюри Сираи, которая в следующем году может стать кандидатом на пост заместителя управляющего Банка Японии.

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Так как экономике страны недостает импульса, Банку Японии, вероятно, необходимо поддерживать процентные ставки на сверхнизком уровне даже после того, как в апреле завершится срок полномочий управляющего Харухико Куроды, который считается сторонником мягкой политики, сказала Сираи. Она в течение пяти лет была членом Управляющего совета центрального банка до 2016 года.

Но Банк Японии, вероятно, будет вынужден провести тщательную проверку эксперимента Куроды по стимулированию, который продолжается в течение десятилетия, когда в следующем году его место займет другой руководитель, сказала она.

"Наиболее важно то, что новый лидер Банка Японии должен прояснить и упростить свою коммуникацию, касающуюся политики банка", — сказала Сираи в интервью агентству Reuters в понедельник.

"Банк Японии должен принять меры по обеспечению более гибкой денежно-кредитной политики. Любые шаги, которые он примет в этом направлении, будут отличаться от резкого повышения процентных ставок", — сказала она.

Ревизия политики Банка Японии поможет заложить основу для пересмотра рамок денежно-кредитной политики, сказала Сираи, которая в настоящее время является профессором университета Кеио.

Учитывая опыт экономиста Международного валютного фонда, Сираи рассматривается некоторыми участниками рынка как кандидат на должность одного из двух заместителей управляющего, которая откроется в марте.

Согласно методу, который называется контролем кривой доходности, целевой уровень краткосрочных процентных ставок составляет —0,1%, а доходность 10-летних гособлигаций — около 0%. Он также предполагает неограниченные покупки облигаций, чтобы обеспечить предельный уровень доходности 10-летних облигаций в 0,25%. По словам критиков этой политики, она искажает работу рынка облигаций.

По словам Сираи, Банк Японии должен принимать во внимание предполагаемую нейтральную процентную ставку в Японии, которая, вероятно, находится на очень низком уровне, при определении необходимого целевого уровня краткосрочных процентных ставок. Нейтральная ставка не стимулирует, но и не сдерживает рост экономики.

Затем он может скорректировать целевой уровень доходности 10-летних облигаций или расширить целевой диапазон для этого уровня, составляющий 50 базисных пунктов, добавила она.

"В целом существует пространство для обеспечения гибкости политики процентных ставок" с тем, чтобы их можно было быстрее адаптировать в ответ на краткосрочные колебания экономики, сказала она.

"Повышение гибкости усилит эффект денежно-кредитного смягчения и улучшит функциональность рынка гособлигаций Японии", — добавила Сираи.

Управляющий Курода неоднократно говорил, что у Банка Японии нет намерения сворачивать стимулирование, включая повышение процентных ставок, пока не будет достигнут целевой уровень инфляции в 2% на устойчивой основе.

Однако некоторые инвесторы видят вероятность повышения ставок после ухода Куроды, так как сверхнизкие ставки провоцируют падение иены, которое повышает стоимость импорта и подталкивает потребительскую инфляцию значительно выше целевого уровня Банка Японии в 2%.

"У Банка Японии нет необходимости торопиться с переменами, — сказала Ситаи, исключая вероятность резкого изменения политики контроля кривой доходности в краткосрочной перспективе. — Было бы близоруко и нежелательно в ближайшее время менять политику Банка Японии после того, как придет новое руководство".

После того, как программа масштабных покупок активов не смогла обеспечить повышение инфляции до целевого уровня в 2%, Банк Японии переключился на контроль кривой доходности в 2016 году. Однако он частично сохранил программу покупок активов, чтобы успокоить приверженцев печатания денег, усложнив проведение своей политики и затруднив ее понимание.