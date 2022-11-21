МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Телефонные мошенники стали выманивать у россиян информацию о платежных картах под предлогом сообщения полиции об "утечке данных", рассказали в Банке России. Раскрыт портрет типичной жертвы мошенника в 2022 году

По данным регулятора, аферисты представляются гражданам сотрудниками полиции, которые "по поручению ЦБ расследуют массовую утечку данных". Затем мошенники просят информацию о банковской карте, чтобы "сверить имеющиеся сведения", в том числе название родного банка, и данные с передней и оборотной стороны.

"Чтобы убедить потенциальную жертву в правдоподобности истории, мошенник может направить в мессенджер или на электронную почту фото поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий", — подчеркнул Центробанк.

Банк России напомнил, что работники денежно-кредитных организаций и правоохранительных органов никогда не запрашивают информацию с карты, особенно трехзначный код, а также не направляют удостоверения и другие документы в электронном виде.