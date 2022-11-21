Источник: Альфа-банк соберет заявки на облигации от пяти миллиардов рублей
Источник: Альфа-банк планирует 22 ноября собрать заявки на облигации от пяти миллиардов рублей
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Альфа-банк планирует 22 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет 9,3-9,4% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,52-9,62% годовых.
Банк намерен разместить двухлетние биржевые облигации серии 002Р-18 с полугодовыми купонами. Организатором банк выступит самостоятельно. Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 ноября.
https://1prime.ru/banks/20221121/838893730.html
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