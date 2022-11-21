МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Альфа-банк планирует 22 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Сбербанк - офис в новом формате

Сбербанк разместил облигации на 82 миллиарда рублей, сообщил источник

Ориентир ставки купонов составляет 9,3-9,4% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,52-9,62% годовых.

Банк намерен разместить двухлетние биржевые облигации серии 002Р-18 с полугодовыми купонами. Организатором банк выступит самостоятельно. Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 ноября.