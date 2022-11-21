МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров Банка России определил, в каких случаях возможен вывоз за рубеж наличной иностранной валюты в сумме свыше 10 тысяч долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте, вывозить ее разрешено госкорпорации ВЭБ и уполномоченным банкам, сообщил регулятор. ЦБ отметил возможность появления рисков при закредитованности физлиц

"Наличную валюту свыше 10 тысяч долларов США разрешено вывозить за рубеж госкорпорации ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам. Решение предусматривает, что уполномоченные банки и ВЭБ.РФ смогут вывозить изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена. При условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно будет направить в Банк России уведомление о планируемой операции", — говорится в сообщении.

В случае если последующий ввоз наличной иностранной валюты в таком же объеме не предусмотрен, а также для вывоза ветхих купюр потребуется получать разрешение Банка России.

"Кроме того, уполномоченные банки и ВЭБ.РФ могут получить разрешение на вывоз наличной иностранной валюты для других случаев, не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов. Но только при условии обратного ввоза такой же суммы наличной иностранной валюты", — указал ЦБ.

Вывоз наличной иностранной валюты иными юридическими или физическими лицами, в том числе в рамках внешнеторговой деятельности, а также для предоставления или возврата займов, не предусмотрен. Из-за санкций поступление наличной иностранной валюты в страну ограничено, добавили в ЦБ.

Банк России получил право выдавать разрешение на вывоз иностранной наличной валюты в сумме свыше 10 тысяч долларов по указу президента, который был подписан в октябре.