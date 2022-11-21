МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Средства населения в российских банках в октябре снизились на 0,3%, а юрлиц — на 1,1%, свидетельствуют данные Банка России. ЦБ предупредил россиян о новой схеме аферистов

"Средства юрлиц сократились на 0,5 триллиона рублей, или —1,1% (в сентябре был рост на 2,3%), главным образом из-за выплат дивидендов и налогов компаниями из нефтегазовой отрасли. Отток средств населения (без эскроу) в октябре замедлился до 98 миллиардов рублей (-0,3%) после —458 миллиардов рублей в сентябре", — привел данные регулятор.

По данным ЦБ, валютные остатки средств населения сократились на 3,7 миллиарда долларов США, что связано как с конвертациями в рубли, так и с переводами за границу.

Рублевые счета при этом выросли целиком за счет текущих счетов, несмотря на некоторый рост ставок по вкладам.