ЦБ сообщил о сокращении средств населения в российских банках
ЦБ сообщил, что средства населения в российских банках в октябре снизились на 0,3 процента
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Средства населения в российских банках в октябре снизились на 0,3%, а юрлиц — на 1,1%, свидетельствуют данные Банка России.
"Средства юрлиц сократились на 0,5 триллиона рублей, или —1,1% (в сентябре был рост на 2,3%), главным образом из-за выплат дивидендов и налогов компаниями из нефтегазовой отрасли. Отток средств населения (без эскроу) в октябре замедлился до 98 миллиардов рублей (-0,3%) после —458 миллиардов рублей в сентябре", — привел данные регулятор.
По данным ЦБ, валютные остатки средств населения сократились на 3,7 миллиарда долларов США, что связано как с конвертациями в рубли, так и с переводами за границу.
Рублевые счета при этом выросли целиком за счет текущих счетов, несмотря на некоторый рост ставок по вкладам.
https://1prime.ru/banks/20221121/838897369.html
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