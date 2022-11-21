МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Рост ипотечного портфеля российских банков в октябре замедлился до 1,8% с 2,3% месяцем ранее, при этом выдачи снизились на 13% — до 448 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ. Центробанк подтвердил отсутствие перегрева на рынке ипотеки

"По предварительным данным, ипотека в октябре замедлилась до +1,8% (с корректировкой на сделки секьюритизации на 15 миллиардов рублей) с +2,3% в сентябре, что связано с возросшей неопределенностью как для заемщиков, так и для банков", — сказано в документе.

Отмечается, что выдачи снизились на 13% — до 448 с 518 миллиардов рублей, но сильнее в сегменте первичной ипотеки (-23%), тогда как во "вторичке" сокращение было всего на 5%.

Основное снижение пришлось на льготную ипотеку: выдачи в октябре снизились до 182 с 240 миллиардов рублей в сентябре, наиболее значимо в рамках льготной ипотеки под 7% — на 24%, до 119 миллиардов рублей.